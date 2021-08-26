Один утонул, четверо нахлебались воды: спасатели экстренно отправились в пригород Владивостока

Волны оказались слишком сильными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отдыхающим в районе бухты Щитовая потребовалась срочная помощь спасателей. Тревожный сигнал поступил в МЧС 25 августа в 15:05, три сотрудника ведомства сразу отправились на катере в пригород Владивостока.

Спасателям удалось вытащить из воды четырех отдыхающих, которые не могли выбраться из воды самостоятельно – волны оказались слишком сильными.

К сожалению, один человек утонул еще до того, как сотрудники МЧС успели прибыть в бухту. Его тело было передано полицейским.

В 16:10 выживших доставили на берег, им оказали помощь врачи скорой помощи. Однако от госпитализации нахлебавшиеся морской воды отказались.

Отметим, за последнюю неделю это далеко не первый случай происшествия на воде. В тот же день спасатели выезжали в район бухты Соболь на Патрокле, где мужчина также не мог выбраться из воды. Кроме того, за прошлые выходные сотрудники МЧС трижды выезжали в разные места, к сожалению, один человек погиб. Мужчина прыгнул со скалы на мысе Тобизина на Русском острове, но выплыть уже не смог. Когда спасатели уже уезжали с места происшествия, к ним пять раз обращались отдыхающие с просьбами о помощи. Всех людей, которых уносило в море и накрывало сильными волнами, спасти удалось.

Ведомства и синоптики не публикуют предупреждения об опасной обстановке на воде постоянно, тем более она может меняться каждый час. Поэтому отдыхающие должны объективно оценивать ситуацию. Если есть сильные и высокие волны, то рисковать жизнью и идти купаться не стоит.

При опасных ситуациях обращаться по телефонам: 101, 112.

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