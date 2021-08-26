Приморский киноклуб «Ориент» собирает друзей

Кинозалы под открытым небом любят во Владивостоке. Фото: Игорь НОВИКОВ

Киноклуб «Ориент» 1 сентября отметит первое десятилетие своего существования. На юбилей приглашаются все желающие. Мероприятие состоится в первый день осени в 20 часов в сквере имени Пушкина по адресу: Светланская, 65а.

- Зрителям будет предложено в приятной атмосфере на свежем воздухе посмотреть короткометражные ленты. Мы подобрали для зрителей программу короткометражных работ, рассчитанную приблизительно на 120 минут. Празднование дня рождения клуба показом фильмов под открытым небом стало уже традицией для «Ориента». Базовыми критериями клуба были и остаются просмотр редких и интересных фильмов, их обсуждение. Вход на кинопоказы всегда свободный, - рассказали организаторы мероприятия.

По случаю юбилея у зрителей будет еще и возможность познакомиться с программой показов на новый сезон, а также с участниками команды киноклуба. В связи с вечерним проведением мероприятия рекомендуется взять с собой пледы или одеться в соответствии с погодой.

На заметку

«Ориент» хранит традиции старейшего киноклуба города. Базовыми критериями клуба были и остаются просмотр редких и интересных фильмов, их обсуждение и бесплатный вход. Аудитория, которая посещает клуб, самая разноплановая - как по возрасту, так и по социальному статусу. На данный момент киноклуб существует как клубное формирование при Приморском краевом центре народной культуры.