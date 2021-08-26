Талантливые дети отправились по «Золотому кольцу»

Юные дарования в Приморье получают разнообразную поддержку. Фото: Елена КРАЙНЕВА

Детская творческая делегация из Приморья принимает участие в мероприятиях культурно-просветительской программы «Золотое кольцо. Александр Невский» и «Москва вчера, сегодня, завтра». Команда юных дарований была сформирована экспертным советом из числа победителей региональных, всероссийских и международных конкурсов в области искусств.

Этим ребятам предстоит участие во Всероссийском форуме, который состоится в 2022 году в Москве. А сейчас они пополняют свой личный культурный багаж в ходе познавательных экскурсий по знаковым историческим местам древних городов нашей страны, в том числе Переславлю-Залесскому, Ярославлю, Ростову Великому и, конечно, Москве.

- Ребят ожидают интересные познавательные программы, посвященные многоликой истории и культуре России, посещение древних историко-архитектурных памятников, связанных с жизнью великого князя Александра Невского. Желаем им незабываемой поездки и ярких впечатлений, - отметила заместитель председателя правительства - министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

Наша справка

Программа «Золотое кольцо. Александр Невский» организована в соответствии с национальным проектом «Культура». Проект направлен на увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив, улучшение инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения.