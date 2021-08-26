Бухта Лазурная стала «Берегом искусств»

Приморская природа дарит вдохновение. Фото: primgallery.com

На днях на Шаморе завершился культурный эксперимент, который, по задумке организаторов, может стать «долгоиграющим» проектом. Бухта Лазурная на неделю стала почти французским Лазурным берегом, который традиционно привечает живописцев. В Европе владельцы прибрежных отелей в былые времена предоставляли художникам возможность бесплатного проживания и работы на открытом воздухе. Расплачивались творцы своими этюдами, которые затем украшали номера отелей, или продавались, или хранились в личных коллекциях.

Нашлись меценаты и среди приморских предпринимателей. Руководитель одной из баз отдыха Людмила Слепцова еще в прошлом году заключила соглашение с Приморской государственной картинной галереей о «взаимодействии в реализации проектов социальной, культурной, творческой и просветительной направленности с целью приобщения жителей и гостей г. Владивостока и Приморского края к высокому искусству». Первыми мастерами, нашедшими приют у кромки прибоя, стали владивостокские живописцы Александр Енин и Светлана Фирюлина.

Проект непременно получит продолжение и развитие:

- Приморская картинная галерея станет привлекать к участию достойных художников, предоставлять информацию о них и их произведениях. А отдыхающие смогут видеть, как рождается картина, общаться с художниками, получать профессиональную консультацию сотрудников галереи, видеть результаты пленэра на экспресс-выставках в присутствии авторов, - рассказали в галерее. - Пленэр - это только начало. В наших планах на будущее выставки, встречи отдыхающих с художниками, музыкантами, поэтами, мастер-классы, художественный салон и многое другое.