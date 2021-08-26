Фотоклубы Приморья объединились на выставке

Фотоистории представлены в центре народной культуры. Фото: Татьяна Меель

Экспозиция, которая недавно открылась в выставочном зале Приморского краевого центра народной культуры (ул. Пушкинская, 25), называется необычно - «Пять».

В выставке участвуют больше 50 авторов из фотоклубов «Флагман» (Владивосток), «Отражение» (Находка), «Уссурийский фотоклуб» (Уссурийск), «Таежный» (п. Кавалерово), «Дилетант» (Спасск-Дальний), «Ракурс» (Дальнегорск).

- Здесь от каждого клуба представлены снимки, объединенные одной тематикой: «Самые яркие события за пять лет». Зрителям откроются фотоистории о прошедших важных событиях в Приморском крае, а также то, что сами авторы считают важным лично для себя: для кого-то это долгожданное путешествие, для кого-то - творческая фотосъемка, о которой давно мечтал и осуществил.

Кстати, в рамках фотовыставки проходит зрительское голосование на самую лучшую фотографию. Авторы работ, за которые будет получено больше всего голосов, получат памятные призы.

Конкретно!

Выставка работает до 9 сентября с 10.00 до 18.00 ежедневно, без выходных по адресу: Владивосток, ул. Пушкинская, 25. Вход свободный.