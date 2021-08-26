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Общество26 августа 2021 14:02

В Приморье Минтранс дважды спас жизнь мужчине, который пытался утопиться

Полуголый мужчина плыл на лодке по реке Объяснения
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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Территория, где плавал мужчина, находилась под охраной

Территория, где плавал мужчина, находилась под охраной

Фото: Архив "КП"

В Приморье мужчина дважды пытался утопиться в реке, и оба раза его спас Минтранс. Охрана заметила подозрительного мужчину, который практически обнаженный плыл на лодке вдоль городской реки, сообщает Министерство транспорта.

Охрана дважды успела остановить попытки 32-летнего мужчины свести счеты с жизнью, а затем передала его врачам. Они заподозрили, что у мужчины могут быть психические расстройства.

В Минтрансе предполагают, что мужчина приплыл на эту территорию не для того, чтобы развлекаться. Рядом с местом, где проплывал полуголый мужчина, находится важнейший транспортный узел, куда запрещено проникать посторонним. Об этом также сообщили в полицию, где был составлен акт нарушения.

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