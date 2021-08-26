В городе Артем мужчины напали на полицейских и пытались забрать у них пистолет

Полицейских начали оскорблять и бить ногами Фото: Архив "КП"

В Приморском крае в городе Артем двое выпивших мужчин напали на полицейских и пытались забрать у них пистолет. Перед инцидентом они распивали спиртное вместе с общей подругой.

В отдел полиции города Артем поступил звонок о том, что на улице Стрельникова кто-то подрался. Стражи порядка выехали по адресу, где застали двух пьяных мужчин в компании с женщиной. Неизвестные начали оскорблять полицейских, а затем и вовсе кинулись в драку. Один из нападавших подошел со спины и пытался забрать пистолет полицейского прямо из кобуры. Однако, успехом это не увенчалось.

Двоих дебоширов быстро скрутили и отправили в участок. Мужчин 1981 и 1982 года рождения ждет уголовная ответственность.

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