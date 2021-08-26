Во Владивостоке начался фестиваль граффити, на котором выступят семь художников

За плечами некоторых художников более 20 лет опыта Фото: архив "КП"

Во Владивостоке стартовал фестиваль граффити, в котором выступят семь молодых художников направления «стрит-арт». Среди мастеров есть даже те, кто занимается уличным искусством уже более 20-ти лет.

Граффитисты украсят стены на остановках «Молодежная», «Картинная галерея», «Магнитогорская», «Цирк» и «Прапорщика Комарова». Художникам дадут возможность максимально раскрыть свой потенциал и собственный стиль.

Граффити, которое нарисовали во Владивостоке ко Дню Победы || Фото: пресс-служба правительства Приморского края.

Среди участников Сергей Мотофанов, Артем Андрианов, Макс Майз, Вячеслав Книга, Виктор Кошатник, Сергей Губарь и Алексей Колегаев. Эти художники большие мастера своего дела. Некоторые из них ранее уже участвовали в похожих проектах и украшали красками улицы нескольких российских городов.

Напомним, что в начале августа во Владивостоке проходил аналогичный фестиваль уличного искусства под названием «ВладСтритАрт2021». Художники украсили паровозиком и котиком подземный переход на улице Жигура.

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