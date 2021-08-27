В Приморье за сутки заболело коронавирусной инфекцией 239 человек

Оперштаб опубликовал статистические данные на 27 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональный оперативный штаб опубликовал новые данные по коронавирусной инфекции в Приморье. По состоянию на 27 августа за сутки заболели 239 человек, всего же с начала пандемии зафиксировано 61 347 случаев заражения.

Победить коронавирус смогли 236 человек, всего – 54 743.

К сожалению, зараза унесла жизни двух приморцев, общее количество погибших от COVID-19 достигло 1 029.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привито 378 309 жителей региона, что составляет чуть больше 20% от всех, кто проживает на территории края.

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