В Приморье за сутки заболело коронавирусной инфекцией 239 человек

Оперштаб опубликовал статистические данные на 27 августа
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Региональный оперативный штаб опубликовал новые данные по коронавирусной инфекции в Приморье. По состоянию на 27 августа за сутки заболели 239 человек, всего же с начала пандемии зафиксировано 61 347 случаев заражения.
Победить коронавирус смогли 236 человек, всего – 54 743.
К сожалению, зараза унесла жизни двух приморцев, общее количество погибших от COVID-19 достигло 1 029.
В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привито 378 309 жителей региона, что составляет чуть больше 20% от всех, кто проживает на территории края.
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