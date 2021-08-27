Смерти на Тихой продолжаются. Во Владивостоке нашли тело девушки

Сильные волны унесли жизнь еще одного человека Фото: Дарья НАУМЕЦ

Еще одна печальная ситуация произошла в районе бухты Тихая во Владивосток. 22 августа девушка с двумя друзьями гуляла вдоль моря, недалеко от дома по улице Космонавтов. Компания искала красивое место для фото. Как информируют в пресс-службе Следственного комитета РФ по Приморскому краю, неожиданно сильная волна накрыла молодых людей, их унесло в бухту Патрокл.

К сожалению, девушка погибла, ее тело было найдено на каменистом пляже.

Следователи начали доследственную проверку, они выясняют все обстоятельства трагедии.

Отметим, в последнее время в акватории Приморья довольно сильные волны, из-за чего купаться в море стало опаснее: отдыхающие могут захлебнуться или просто не смочь выбраться самостоятельно на берег. МЧС регулярно предупреждает жителей и гостей края, однако люди игнорируют призывы, из-за чего и случаются все новые и новые несчастные случаи. Накануне от сильных волн погиб мужчина в бухте Щитовая, а на прошедших выходных другой житель Владивостока нырнул в воду со скалы на мысе Тобизина и утонул.

Специалисты призывают отдыхающих объективно оценивать ситуацию. Если есть сильные и высокие волны, то рисковать жизнью и идти купаться не стоит. Едва не погиб мужчина, который решил искупаться в районе бухты Соболь на Патрокле, когда там бушевали сильные волны.

При опасных ситуациях обращаться по телефонам: 101, 112.

Напомним, что это далеко не первое происшествие на Тихой. Страшная трагедия произошла 23 августа – пьяный житель Владивостока изнасиловал и убил молодую женщину прямо в ее гараже, а затем парень угнал ее автомобиль. У нее осталось двое детей. Супруг убитой рассказал о том, что именно произошло. Следком возбудил уголовное дело, подозреваемого задержали и избрали меру пресечения.

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