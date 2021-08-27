«Вы квартиру снимаете? А договор есть?» Во Владивостоке прошел рейд по нелегалам

Подобные рейды по съемному жилью проходят регулярно с 2013 года Фото: Анастасия ПОЛЕТАЕВА

Во Владивостоке прошел очередной рейд по съемным квартирам, который провели специалисты управления финансов администрации города Владивостока совместно с сотрудниками налоговой службы и правоохранительных органов. Поводом для проверки стали поступившие сообщения от жильцов дома, которые пожаловались на соседей, ведущих незаконную предпринимательскую деятельность.

Разговора с участковым не избежать

Специалисты в ходе рейда посетили квартиры по Тигровой, 18 и 26. Отрабатывая сигнал, участковый стучит в дверь, представляется и начинает выполнять свою работу:

«Вы квартиру снимаете? А договор у вас есть?» - традиционные вопросы, которые задают жильцам во время рейда.

Проживающие в квартирах, на которые как раз и указали соседи, подтверждали, что они действительно снимают жилье. Но вот договор с арендодателем предоставить смогли не все. Но при этом арендаторы рассказали, за какую стоимость и у кого арендуют квартиры, а сотрудники налоговой службы все данные зафиксировали. Далее они выяснят, платят ли арендодатели налоги с полученных доходов, если окажется, что нет, то будут проведены мероприятия для привлечения собственника квартиры к уплате налога с доходов, полученных от сдачи квартиры в наем.

Миллионы в бюджет

Отметим, что подобные рейды во Владивостоке проходят на регулярной основе, их организуют в рамках кампании по легализации рынка аренды жилья в городе Владивостоке, которая стартовала еще в 2013 году.

«Мы проводим с налоговыми органами и полицией рейды в рамках этого соглашения с периодичностью 1-2 раза в месяц. Информация о квартирах поступает на телефон «горячей линии» или граждане сообщают письменно. За время кампании с 2013 года в бюджет города поступило 136 миллионов рублей, в том числе за 2020 год – 25 миллионов. Это касается налога на доходы физических лиц и патента на сдачу жилого помещения в аренду. На это влияет как раз информационная работа, которую проводит администрация и налоговые органы совместно, а также это рейды. В СМИ мы рассказываем, что собственники могут разными способами платить налог – сдавать декларацию, приобретать патент или зарегистрироваться как самозанятый», - рассказала Юлия Мазина, главный специалист первого разряда отдела по доходам управления финансов администрации Владивостока.

Отметим, что сейчас вся процедура не требует много сил и времени.

«В отношении лиц, которые будут установлены как сдающие жилье в аренду, и если они не находятся на налоговом учете, будут приняты определенные действия по побуждению их заплатить 13% от полученного дохода. С 1 июля 2020 года на территории Приморского края действует специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход. Это специальный налоговый режим для самозанятых граждан, которые работают самостоятельно и не имеют наемных работников. Вы регистрируетесь как самозанятый гражданин, вам приходит уведомление, вы указываете сумму полученного вами дохода и платите налог: 4%, если услуга оказана физлицу, 6% - если оказана юридическому лицу. Не нужно регистрировать кассу, в автоматическом режиме будет печататься чек, который вы сможете отдать своим клиентам», - рассказал старший государственный налоговый инспектор ФНС №14 Владивостока Эрнест Ким.

Кстати

В администрации Владивостока работает телефон доверия, 253-42-33, позвонив по которому, можно сообщить о сдаче квартир в аренду. Полученную информацию проверяют представители налоговой службы и правоохранительные органы.