Празднуем тайгу: юбилейный Фестиваль тайги стартует на Дальнем Востоке в сентябре

Одно из главных гастрономических событий осени — Фестиваль тайги TAIGAFEST — в этом году станет юбилейным и пройдёт в пятый раз с 16 сентября по 3 октября. В программе: ресторанный фестиваль и таёжная ярмарка.

Таёжная тема близка каждому на Дальнем Востоке, ведь Уссурийская тайга так же парадоксальна, как характер местных жителей: здесь перемешаны юг и север, лианы и сосны, крапива и «приморский киви» актинидия, а лоси живут рядом с леопардами. Миссия TAIGAFEST — раскрыть потенциал недревесного использования ресурсов Уссурийской тайги через гастрономию и объединить гастросообщество региона.

Фестиваль тайги проводится с 2017 года. В этом году девиз пятого TAIGAFEST — «Празднуем тайгу!», под которым пройдут ресторанный фестиваль и таёжная ярмарка.

Основой ресторанного фестиваля станет таёжный сет из не менее чем трёх блюд, который заведения будут предлагать гостям по фиксированной цене 855, 1055 или 1555 рублей, и креативные таёжные напитки. Фестивальный сет – это отражение авторского взгляда шеф-поваров на тайгу как гастрономический ресурс. Композиция и идейная наполненность сета расскажет от лица ресторана свою уникальную таёжную историю.

«Каждый год мы делаем Уссурийскую тайгу ближе и понятнее городским жителям. Мы собрали базу таёжных производителей при помощи Министерства сельского хозяйства Приморского края и Союза пчеловодов Дальнего Востока – их, конечно, не так много, как хотелось бы, но таёжные промыслы будут развиваться, в том числе благодаря TAIGAFEST. Мы хотим напрямую соединить поставщиков и переработчиков таёжной продукции и рестораны. В этом году, я уверена, мы увидим новые интересные блюда, которые станут плодами такого сотрудничества», - говорит организатор фестиваля Татьяна Заречнева.

Главной темой таёжной ярмарки, которая пройдет на пешеходной площади на ул. Адмирала Фокина во Владивостоке, станут дикоросы и приморский мёд. Лучшие производители Приморского края представят там продукцию таёжных промыслов. А гастрономические проекты, представленные на фудкорте VladiFoodStreet, внедрят таёжные блюда и напитки в меню на период фестиваля.

Для подачи заявок на участие в ресторанном фестивале и таёжной ярмарке нужно написать на почту pacificrussiafood@gmail.com.

Фестиваль тайги TAIGAFEST придуман и с 2017 года проводится командой проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food. Таёжная ярмарка и городской гастрономический фестиваль в рамках проекта «Сделано в Приморье» проводятся Центром «Мой бизнес» и проектом развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food при поддержке Правительства Приморского края и союза «Приморская торгово-промышленная палата».

Стратегические партнёры TAIGAFEST – АНО «Центр Амурский тигр», Тихоокеанский туристический союз и digital-агентство «Точно!». TAIGAFEST входит в цикл мероприятий, представленных в Концепции развития гастрономического туризма в Приморском крае на основе дальневосточной кухни на период 2021—2025 гг.