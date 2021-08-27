«Морские запахи какие-то настоящие». Приезжего блогера впечатлили пляжи Владивостока

Шамора Фото: Сергей БАЛАНОВ

Блогер под ником «Макс Путешествует», побывавший уже в 17 странах, посетил этим летом Владивосток и уже посвятил городу у моря несколько постов в своих соцсетях и видеоролик в Ютубе. Особенно его впечатлили местные пляжи.

- Во Владивостоке какая-то особая, настоящая атмосфера, ведь нет никаких толп туристов. Особенно – это касается диких пляжей, даже морские запахи какие-то настоящие, я много путешествовал по миру и, поверьте, во Владивостоке настоящее море, какое и должно быть, - делится своими впечатлениями Максим. - Я вам настоятельно советую взять машину, желательно джип и кататься по побережью, ведь тут много диких пляжей и при этом они не забиты до отказа туристами. Приморский край окружен сопками, так что будьте готовы к перепадам.

Оказывается, Максим сам прожил большую часть своей жизни в Приморском крае и ему есть, что рассказать о своей родине подписчикам. Блогер говорит, что город с каждым годом становится все лучше и советует другим путешественникам приехать сюда.

- Во Владивостоке прекрасный отдых, приезжайте сюда – здесь замечательно. Если вы заядлый путешественник и ни разу не были во Владивостоке, то считайте, вы многое потеряли, - рассказал Максим.

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