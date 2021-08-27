Впервые в истории Приморский океанариум откроет свои двери в понедельник

Звезда океанариума морж Миша Фото: Сергей ЛАНИН

В первую неделю осени Приморский океанариум будет работать по новому расписанию. Тем, кто планирует попасть на экскурсию в четверг, 2 сентября, придется изменить свои планы. В этот день Научно-образовательный комплекс будет закрыт из-за ВЭФ. Рабочий день перенесен на 6 сентября, понедельник, двери будут открыты с 10 до 20 часов.

В этот день все желающие смогут принять участие в открытом кормлении обитателей контактного аквариума, задать вопросы биологам, понаблюдать за кормлением байкальских нерп, а также бесплатно посетить ежечасную экскурсию, но на нее требуется предварительная запись.

«Комсомолка» спешит напомнить, что в связи с текущей эпидемиологической ситуацией количество билетов в продаже ограничено. Поэтому посетителям рекомендуется заранее заказать билет на сайте.

Справка «КП»

Приморский океанариум входит в число крупнейших научно-познавательных комплексов мира. Его официальное открытие состоялось пять лет назад - 3 сентября 2016 года. На сегодняшний день это первый и единственный океанариум страны, который входит в структуру Российской академии наук. Общая площадь внутреннего пространства превышает 37 000 квадратных метров.

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