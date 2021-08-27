Обновленная поликлиника ветеранов во Владивостоке встретит пациентов в октябре

Ремонт медучреждения Фото: Сергей БАЛАНОВ

Ремонт поликлиники ветеранов во Владивостоке закончат уже в октябре. Здание филиала владивостокской поликлиники №9 на Гамарника, 21, ремонтируют зону центрального входа и помещения, а также фасад и кровлю. Капремонт ведется по программе модернизации первичного звена, на него выделено 18,9 миллиона рублей.

«В рамках капитального ремонта предусмотрено создание входной зоны с учетом бережливых технологий, то есть для пациентов будут организованы удобные зоны ожидания, открытая регистратура, доступные необходимые информационные материалы», – рассказывает главный врач поликлиники Ольга Беньковская.

Как отметили в министерстве здравоохранения Приморского края, работы проводятся действительно глобальные и не ограничиваются покраской-побелкой. Для удобства посетителей, например, расширяют дверные проемы, делают туалетные комнаты для маломобильных граждан, вплоть до перепланировки помещений. Кроме того, заменят старую проводку и прочие коммуникации.

Подобный капитальный ремонт в этом году в Приморье проходит на 33 медицинских объектах как во Владивостоке, так и в других муниципалитетах. Всего за пять лет планируют отремонтировать 124 медицинских учреждений. Напомним, в крае работает государственная программа Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.