Банк России: Купить ОСАГО в Приморье стало сложнее

Полис ОСАГО Фото: Сергей БАЛАНОВ

Банк России бьет тревогу: автомобилистам Приморье все труднее купить полис ОСАГО. В первой половине этого года число жалоб от приморцев выросло на треть — до 294. При этом на досрочное расторжение договоров страховщиками или отказы в их заключении пожаловались уже 43 раза, тогда как годом ранее было только четыре жалобы. Рост в десять раз.

Уже несколько месяцев многие автомобилисты признают, что купить полис ОСАГО в Приморском крае очень тяжело. Довольно подробно ситуацию описала медиаюрист Галина Антонец. Она рассказала, как из-за автоподставщиков пострадали страховые компании, а в следствие и автолюбители.

При этом в Банке России отмечают, что иногда есть вина и самих водителей, если они указывают недостоверные сведения об автомобиле при заполнении заявления, либо предоставляют неполный комплект документов.

«Иногда водители умышленно занижают мощность автомобиля, округляя показатель в меньшую сторону, неверно указывают цели его использования или не сообщают о смене регистрации места жительства, что в значительной степени влияет на стоимость полиса ОСАГО. В таких случаях страховщик имеет право расторгнуть договор и не возвращать страховую премию», — объяснила советник экономический Аппарата Дальневосточного ГУ Банка России Елена Швецова.

И все-таки Банк России признает: есть факты неправомерного расторжения договоров ОСАГО страховыми компаниями в одностороннем порядке.

«Страховщик не имеет права отказать в заключении договора обязательного страхования автовладельцу, предоставившему полный пакет документов в соответствии с законом и уплатившему страховую премию. Если водителю отказывают, но он уверен, что это безосновательно, ему следует направить жалобу в Банк России с подтверждением факта нарушения законодательства», — пояснила Елена Швецова.

Подать жалобу в Банк России можно на сайте через интернет-приемную.

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