«Опережающее образование». Педагоги Владивостока собрались перед началом учебного года на конференцию

Фото: Анастасия Котлярова

Педагог и руководители образовательных учреждений Владивостока встретились на профессиональной конференции, которая развернулась в школе № 82 в Снеговой Пади. В этом году она прошла под девизом «Опережающее образование города Владивостока: новое время – новые задачи». В конференции принял участие и глава города Константин Шестаков, который, кстати, занимает эту должность ровно сто дней.

«Моя дочь окончила начальную школу, а сын в этом году идет в первый класс, - поделился с педагогами Константин Шестаков. - И для меня важно, какой он увидит школу и сможет ли его первый учитель привить любовь к обучению на всю жизнь. Поэтому задачу сделать образование современным я воспринимаю не только как глава города, но и как отец».

По его словам, сегодня родители, да и сами педагоги обеспокоены состоянием кровли и фасадов в тех зданиях, где им предстоит учить детей. Константин Шестаков распорядился направить на ремонт в учреждения образования дополнительные 100 миллионов рублей. Но призвал этим не ограничиваться.

«Мне нужны ваши предложения не только по ремонту, но и по модернизации системы в целом. Возможно, вы готовы развивать робототехнику или другие современные направления, может быть, считаете, что в школах обязательно должны работать психологи. Любые ваши предложения я готов выслушать и обсудить. На интересные и нужные городу проекты мы найдем финансирование. Либо выделим средства из бюджета, либо привлечем спонсоров. Я знаю, что среди вас много активных профессионалов. Давайте вместе сделаем образование во Владивостоке качественным и современным», - обратился к педагогам глава города.