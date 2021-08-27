Во Владивостоке состоится открытие сухого фонтана, на которое пустят только вакцинированных

В Приморском крае привились почти 400 тысяч человек Фото: Архив "КП"

Во Владивостоке намечается долгожданное мероприятие — открытие сухого фонтана, сопровождаемое концертом. Однако, туда смогут попасть только вакцинированные от COVID-19 жители города.

Такое решение приняли в Роспотребнадзоре, чтобы снизить количество заболеваемости. Чтобы подобраться поближе к фонтану, владивостокцы должны будут показать личный QR-код, который покажет информацию о поставленной прививке.

Мероприятие пройдет на площади, где выступит группа «7Б». Старт 2 сентября, в четверг, в 20:00.

Напомним, что за сутки на 27 августа в Приморье зарегистрировано 239 случаев заражения COVID-19. Почти 400 тысяч приморцев уже поставили себе прививку от ковида.

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