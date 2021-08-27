Бронза чемпионата Европы по MMA едет в Приморье

ММА Фото: Анар МОВСУМОВ

На чемпионате Европы по смешанному боевому единоборству (ММА) в Казани Приморье успешно представил спортсмен из уссурийского спортивного клуба «Александр Невский» Динар Саниев. В весовой категории 56,7 килограмма среди мужчин он завоевал бронзовую медаль, уступив в полуфинале сопернику из Дагестана.

Перед этим он выиграл два боя, причем один – досрочно, за 16 секунд.

Динар Саниев тренируется в Уссурийске под руководством тренеров Владимира Цоя и Магомедшапи Гасайниева. На чемпионате России в Кемерово в июне этого года смог завоевать путевку на континентальное первенство, где выступил очень достойно.

«Такого результата удалось добиться благодаря мотивации тренера и большой поддержки семьи, друзей и команды. Я со всеми находился на связи, большое им спасибо за веру в меня. Следующая цель отобраться на чемпионат мира и проявить себя с лучшей стороны», – заявил Динар Саниев.

Динар Саниев. Фото: министерство физической культуры и спорта Приморского края

Всего же по итогам чемпионата и первенства Европы сборная России заняла первое место в общекомандном медальном зачете, завоевав в общей сложности 12 золотых, 13 серебряных и 28 бронзовых медалей. При этом в Казани встретились 252 сильнейших спортсмена из 14 стран.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Приморского края, развитие спорта высших достижений и массового спорта, создание условий для занятий физической культурой и спортом, повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта – задачи регионального проекта «Спорт – норма жизни», реализуемого в Приморском крае в рамках национального проекта «Демография». Кроме того, в Приморье действует государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы, благодаря который побед станет еще больше.