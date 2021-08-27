Во Владивостоке запретят выход в море всем суднам на время проведения ВЭФ

В МЧС уже обратились к владельцам водного вида транспорта Фото: Архив "КП"

Во Владивостоке с 1 по 4 сентября запретят выходить в море всем суднам на время проведения Восточного экономического форума. В МЧС уже обратились к владельцам водного вида транспорта.

— Всем владельцам маломерных судов и руководителям морских стоянок! На время проведения ВЭФ во Владивостоке будет ограничена навигация всех разновидностей судов. Она будет разрешена только участникам форума, паромам и медицинскому водному транспорту, — сообщили в МЧС по Приморскому краю.

Напомним, что это не единственные ограничения, которые вступят в силу на время проведения Восточного экономического форума. В начале августа во Владивостоке состоялась антитеррористическая комиссия, на которой обсуждали вопросы безопасности касательно ВЭФ.

Так, было решено задействовать около 4000 полицейских, ограничить передвижение по воздуху над Владивостоком, запретить плавание в Амурском заливе и в бухтах Аякс, Парис и Новик. Также были запрещены парковка на трассах Русского острова и перевоз опасных грузов. Перенесут и охотничий сезон.

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