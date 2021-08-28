Жители Владивостока в шоке: строители нарисовали «зебру», а банки с краской кто-то выкинул в речку

Банки с краской для пешеходного перехода во Владивостоке выбросили в речку. Источник: instagram.com/vtoryak.vdk

Может быть, как пишут некоторые комментаторы в соцсетях, ничего особенного и не случилось, просто Вторая речка стала еще чуть-чуть грязнее. Но от этих кадров, опубликованных в паблике «Вторая речка Владивосток» в Инстаграм, на душе нехорошо.

«Мы, если честно, в шоке от наших дорожных служб и от людей, которые работают над благоустройством нашего города, - говорит автор видео. – Сегодня у нас красили на Второй речке «зебру», и все банки из-под краски просто валяются теперь в речке».

При этом, как понятно из видео, пешеходный переход на улице Бородинской, которую ремонтируют в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», даже не дорисовали до конца.

Многие комментаторы под видео вспоминают с сожалением, что когда-то там рыба плавала, речка была чистая, а сейчас люди сами и загрязняют ее.

«Дальше, где мусорки нет, по мостикам прямо видно было, что народ по пути мусор свой просто скидывали. Сейчас убрали, но надолго ли», - пишут горожане.

Но оказалось, что у банок с краской, за которые автор видео уже успела поругать дорожные службы, история не такая уж и простая. Сразу несколько человек написали, что виноваты вовсе не дорожные рабочие:

«Рабочие эти банки оставили на тротуаре. Я вечером, в шесть часов, там проходила. Какие-то идиоты выкинули их в речку», - пишет девушка по имени Эльза.

«Эти ведра выбросил в речку психически нездоровый человек. И я побоялась ему сделать замечание на этом мосту. Вдруг бы я следом полетела…», - добавляет девушка по имени Елизавета.

Где искать и что делать теперь с этим неадекватным человеком, не понятно. Что касается банок, то несправедливо обвиненные дорожные рабочие уже все достали, в реке банок больше нет.

В мэрии подтвердили, что факт сбрасывания банок с краской во Вторую речку был зафиксирован.

«На улице Бородинской рабочие подрядной организации наносили разметку на пешеходных переходах. Когда рабочие перешли на следующий участок, оставив банки с краской на объекте, недобросовестные граждане попросту сбросили их в реку. Рабочие незамедлительно достали все сброшенные в речку банки с краской. Городская администрация проводит проверку по данному факту», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Там же добавили, что в полномочия муниципалитета входят обязанности по расчистке подмостовых пространств на водных объектах с наведением порядка и на прилегающей территории. Сами русла рек очищаются силами Минприроды Приморского края. Сейчас мэрия заключила контракт на расчистку подмостовых пространств более чем по 30 адресам.

«Работы уже ведутся силами подрядной организации. К примеру, вчера специалисты трудились на расчистке подмостовых пространств на речке Объяснения. Работы продолжаются», - отметил собеседник «КП».

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