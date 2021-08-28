Артист Евгений Миронов призвал приморцев покупать билеты на театральный фестиваль

Евгений Миронов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Народный артист России Евгений Миронов обратился к приморцам и напомнил им про Первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль. Он пройдет с 24 сентября по 9 октября во Владивостоке на двух площадках – это Приморская сцена Мариинского театра и Приморская краевая филармония.

Ввиду отмены в этом году кинофестиваля «Меридианы Тихого», театральный фестиваль станет крупнейшим культурным событием региона этой осенью.

«Я очень надеюсь, что наш фестиваль станет подарком и для Владивостока, и для Приморья, и для Дальнего Востока в целом, что он займет достойное место на театральной карте нашей страны. Я очень в это верю и очень жду вас на фестивале. До скорой встречи!» – обратился Евгений Миронов к приморцам.

Он отметил, что на фестивале можно будет увидеть лучшие спектакли мастеров мировой сцены из восьми стран. Артисты, режиссеры из Аргентины, Армении, Грузии, Испании, России, Швейцарии, Южной Кореи и Японии покажут лучшие работы и проведут мастер-классы и творческие встречи. А билеты можно заказывать уже сейчас. Они доступны на официальном сайте.

Фестиваль откроется спектаклем от японского режиссера с мировым именем – Сатоси Мияги. Зрителям представят сценическое прочтение древнеиндийского эпоса «Махабхарата». Это сложный, органичный комплекс эпических повествований, новелл, басен, притч и легенд. Из огромного литературного материала режиссер выбрал для постановки поэму «Налачаритам» о любви короля Нала и принцессы Дамаянти.