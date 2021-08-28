Жительница Приморья пожаловалась, что ее укусила змея и избил врач

Тысячекоечная больница Фото: Сергей БАЛАНОВ

Популярный в Инстаграме паблик «Новости Владивостока» опубликовал рассказ подписчицы о том, как ее якобы избил врач токсикологического отделения «Тысячекоечной больницы», куда она попала после того, как ее укусили две ядовитые змеи. В краевом минздраве, что в больнице начата внутренняя проверка.

По словам пациентки, имя которой не называется, 21 августа ее укусили за ногу две ядовитые змеи, когда она гуляла с собакой за городом. Скорая доставила ее в токсикологию, но документов с собой не было, это якобы и стало причиной конфликта с врачом. Его имя, кстати, опубликовано.

Если коротко, женщина описывает сразу несколько случаев сначала оскорблений, потом применения физической силы («начал бить меня по голове, пинать ногами в живот, а по том лег на меня всем телом и начал душить шею…», «отшвырнул меня на 2 метра… а потом продолжил меня избивать ногами в живот, по лицу и голове») со стороны врача в палате и других помещениях больницы, свидетелями которых должны были стать, по меньшей мере, соседка по палате и медсестра. Затем женщина покинула больницу, отказавшись от лечения, переехала в Хабаровск, где у нее диагностировали сотрясение мозга.

В сообщении указан и аккаунт писавшей, но он закрыт, поэтому оперативно связаться с женщиной не удалось. Но столь серьезные обвинения не могли остаться без внимания Крайздрава.

«Как уточнили в Минздраве Приморья, по данному факту в оперативном порядке с доктора взята объяснительная с подробным указание оказания медицинской помощи, а также общения с пациенткой. Поскольку слова пациентки значительно не совпадают с информацией в должностной записке доктора, руководство медицинского учреждения начало внутреннюю проверку. Также лечащий врач пациентки готов дать показания следственным органам о случившейся ситуации», - прокомментировали представители краевого правительства.

Кроме того, они оставили недвусмысленный намек на то, что клевета – это уголовная статья.

«В части обращения в органы полиции, последними будет дана надлежащая процессуальная оценка с учетом проверки доводов заявителя на предмет наличия в ее действиях признаков противоправного деяния, предусмотренного ст. 306 УК РФ - заведомо ложный донос», - добавили представители краевых властей.

Редакция продолжит разбираться в ситуации.

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