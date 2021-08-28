Во Владивостоке запускают новый автобусный маршрут от Нейбута до Луговой

Автобус на Луговой Фото: Сергей БАЛАНОВ

Для жителей 71 микрорайона во Владивостоке с 1 сентября запустят новый автобусный маршрут. На нем будет удобно добираться до поликлиники №3, которая находится на улице Луговая.

Приписанные к этой поликлинике жители микрорайона сейчас делают две пересадки, чтобы добраться до врача. Прямое сообщение было, но его убрали. Местные жители на встрече с губернатором просили вернуть прямой автобус. Это пообещали селать в ближайшее время.

Более того, власти города проверят, как обстоят дела с другими соцучреждениями, везде ли людям удобно добираться до больниц, школ, детских садов и так далее.

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