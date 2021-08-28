Еще шесть человек погибли в Приморье от коронавруса - только за одни сутки

Новости коронавируса Фото: Сергей БАЛАНОВ

Свежие данные статистики коронавируса в Приморье не внушают оптимизма. За последние сутки заразились еще 236 человек. Суточное количество заболевших все не спешит снижаться.

Всего заболели с начала пандемии 61 583 приморца, из них официално выздоровели 54 973. То есть более 6 тысяч риморцев болеют прямо сейчас. Причем, всех возрастов, что неоднократно подчеркивали врачи. Очень много людей переносят болезнь тяжело, в том числе и на ИВЛ.

Это видно и по количеству смертей – еще шесть за последние сутки. Всего с начала пандемии умерло 1035 приморцев.

Остановить болезнь может только массовая вакцинация. Однако на данный момент в Приморье привились всего 380 тысяч приморцев.

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