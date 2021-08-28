«Это гениально»: на Маяке появилось оригинальное место для ярких фотосессий (кадры)

Фото: Татьяна Сорока, instagram.com/kuzinatra__

Лето подходит к концу, а вы не успели обновить свои аватарки? Или просто хотите сделать крутые летние фото? Тогда вам точно стоит посетить новое место! На Маяке появился необычный арт-объект в виде рамки телевизора. Он показывает море, волны, яхты и корабли. И днем и ночью, и с объемным звуком.

Жители города в восторге: «Креативненько!» «Шикарно!!!» «Это гениально!» «Такой канал я бы смотрела сутками».

«КП-Владивосток» выяснила, что автором идеи является житель города Сочи. Весной этого года ему пришла в голову идея оживить старый ящик. Он вынул из старого телевизора все запчасти, оставив только рамку, а 14 мая этого года установил ее на черноморском побережье. Затем он сделал пару фото и видео и разместил их в Инстраграм.

Фото: Татьяна Сорока, instagram.com/kuzinatra__

Жители Владивостока влюбились в его задумку, решив повторить у себя увиденное. Так у нас появилась новая оригинальная инсталляция, только правда несколько больших размеров. Очень надеемся, что этот объект сможет украшать наш город еще долгое время.

Находится телевизор на Токаревской косе, рядом с опорой ЛЭП, по пути к маяку.

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