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Владивосток29 августа 2021 3:27

В отдельных районах ливни с грозами. Синоптики рассказали о погоде в Приморье в последний входной лета

Во Владивостоке тоже ожидается дождь
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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В некоторых районах края ожидаются дожди.

В некоторых районах края ожидаются дожди.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последний выходной августа погоду в Приморском крае определяют атмосферные фронты. Местами ожидаются кратковременные дожди, на отдельных территориях ливни с грозами. По прогнозам портала «Примпогода», 29 августа температурный фон в крае колеблется от +18 до +27°C.

Во Владивостоке в воскресенье переменная облачность, в конце дня небольшой дождь. В городе будет дуть ветер западный, юго-западный умеренный, во второй половине до сильного. Температура воздуха составит +25...+27°С.

В Уссурийске переменная облачность, возможен небольшой дождь. При юго-западном умеренном ветре воздух прогреется до +26...+28°C.

В Находке переменная облачность, синоптики прогнозируют небольшой дождь к вечеру. Ожидается ветер юго-западный умеренный до сильного. Столбики термометров покажут +24...+26°C.

Температура воды в Амурском заливе +23°C, в заливе Посьета +24°C, в бухте Находка +23°C.

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