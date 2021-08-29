Необузданная страсть: интим в центре Владивостока возмутил общественность

К парочке оказалось приковано внимание прохожих. Фото: Евгения ГУСЕВА

Прогуливающиеся по центру Владивостока горожане застали парочку за весьма пикантным занятием. Парень с девушкой предались любовным утехам прямо на глазах у многочисленных зевах. Молодых вообще не смутило присутствие зрителей. Однако такая необузданная страсть многим пришлась не по нраву.

История развернулась в вечернее время на набережной Спортивной гавани. Народу здесь всегда довольно много, а в теплый летний вечер – и подавно. Но героев любовной сцены, судя по всему, это ничуть не смутило. Парень с девушкой заняли позицию возле на каменном парапете возле перил и принялись наслаждаться процессом.

«Забрать в отдел и 200 часов испытательных работ, что ему, что ей», «Стыд и позор», «Дома у людей нет, пришлось прям на набережной», « На набережной закончились лавки и он любезно предложил посидеть на нем», «Дно нашего времени», «Честно говоря, это слишком. Нет, я не завидую. Просто дети тоже гуляют в это время», – высказываются в сети жители края.

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