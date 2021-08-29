«Скоро будет коллапс». На оживленной трассе в Приморье произошло ДТП

Очевидцы уверяют, что виноват водитель Probox. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125rus.

Авария на трассе в Приморье может обернуться серьезным затором. Дело в том, что именно в воскресенье многие автомобилисты возвращаются во Владивосток с отдыха. Поэтому даже рядовое ДТП быстро может обернуться масштабной пробкой.

– Скоро будет коллапс. Надеждинск, как ехать с Уссурийска прямо на спуске после «Роснефти» ДТП, – рассказал один из проезжающих мимо автолюбителей.

По предварительной информации, аварию спровоцировал водитель Toyota Probox. Мужчина в возрасте ехал со стороны Владивостока и при развороте не убедился в безопасности маневра. Итогом невнимательности стало столкновение со встречным авто. Сейчас разбором происшествия занимается аварийный комиссар. К счастью, обошлось без пострадавших.

Второй автомобиль пострадал менее серьезно. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125rus.

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