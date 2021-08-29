Девушку с голубыми глазами и проблемами со слухом разыскивают в Приморье

16-летняя Вика ушла из дома четыре дня назад. Фото: "Примпоиск".

С 25 августа в Приморье ищут 16-летнюю Викторию Стасюк. Девушка пропала в селе Кроуновка Уссурийского городского округа. Вика уже четверо суток не выходит на связь, ее местоположения пытаются установить полицейские и волонтеры.

– 25 августа 2021 года ушла из дома по адресу Кроуновка, улица Советская. Приметы: рост 156-160 см, среднего телосложения, волосы русые длиной ниже плеч, глаза голубые. Была одета: белый кожаный сарафан, черные капроновые колготки, черные сандалии. Особые приметы: носит слуховой аппарат, – отмечают волонтеры «Примпоска».

Всех, кто может сообщить информацию о Виктории, просят обратиться по телефонам: 8 (4234) 32-16-26 – ОМВД России по г. Уссурийску или 102 – полиция или 8908-987-39 19; 8914-069- 9090 – «Примпоиск». Также данные можно передать на почту primpoisk25@gmail.com

Неравнодушных жителей края просят помочь найти подростка. Фото: "Примпоиск".

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14