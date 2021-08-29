Бросился спасть дочек: отдых во Владивостоке закончился трагедией для гостей региона

Отдых на море закончился трагедией. Фото: Милана СОКОЛ

Летом Владивосток превращается в место притяжения туристов. Оно и понятно, город со всех сторон окружен Японским морем. А солнечная погода, установившаяся в последняя время, так и располагает к отдыху. Однако этот самый отдых зачастую может закончиться трагедией. Как и произошло в этот раз.

Семья с двумя детьми приехала в Приморье из Комсомольска-на-Амуре. Остановиться решили в бухте Маньчжур, расположенной недалеко от Лазурной. Разбили лагерь на диком пляже, не оборудованном спасательной вышкой и прочими прелестями цивилизации. Ничего не предвещало беды, пока в какой-то момент девочки не начали тонуть во время купания. На помощь к дочерям бросился отец.

Мужчина 1959 года смог вытащить детей, однако обессилил и утонул. По информации VL.ru, ЧП произошло еще 25 августа, однако стало о нем известно лишь недавно. Сейчас по факту несчастного случая проводится доследственная проверка. Специалистам предстоит выяснить все подробности случившегося. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», на этой неделе на море во Владивостоке погибла жительница Хабаровска. Девушка решила сделать эффектные кадры на скалах в районе Патрокла, но не удержалась и рухнула вниз. В начале августа в бухте Лазурная, более известной как Шамора, утонула другая гостья приморской столицы.

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