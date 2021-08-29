Приморские школьники и студенты пообщались с Юрием Трутневым

Юрий Трутнев Фото: Сергей БАЛАНОВ

Участникам всероссийских конкурсов «Твой Ход» и «Большая перемена» из Приморья выпал шанс пообщаться с полпредом президента на Дальнем Востоке Юрием Трутневым. Встреча произошла в детском оздоровительном лагере «Юность», где школьники и студенты смогли задать вице-премьеру любой интересующий вопрос.

Участников встречи в первую очередь интересовало, какие перспективы Дальний Восток открывает для молодежи, какие возможности есть на территории для саморазвития и получения конкурентоспособного образования.

«Уровень жизни каждого человека зависит во многом от того, где он работает, насколько он старается, какой у него уровень образования. Дальнему Востоку нужны активные творческие люди. Надеюсь, что все присутствующие в этом зале: и те, кто помладше, и те, кто постарше, будут помогать нам развивать Дальний Восток», – заявил Юрий Трутнев.

Вице-премьер подробно остановился на социально-экономическом развитии Дальнего Востока, которое является, по словам президента РФ Владимира Путина, национальным приоритетом на весь XXI век. Сегодня на территории Дальнего Востока и Арктики созданы особые режимы для развития бизнеса. Как результат: около 2,6 тысячи инвестиционных проектов, свыше 400 предприятий, более 80 тысяч рабочих мест.

«На один вложенный бюджетный рубль приходится более 38 рублей частных инвестиций. Более эффективных преференциальных режимов в нашей стране нет», – обозначил Юрий Трутнев.

Но на этом правительство не останавливается. По словам Трутнева. Уже в сентябре, на очередном Восточном экономическом форуме, куда ,кстати. Приедут представители 60 стран АТР и даже сам Владимир Путин, на рассмотрение президента вынесут целый ряд новых предложений по развитию Дальнего Востока.

Вопросы школьников и студентов касались также развития тяжелой промышленности и запасов полезных ископаемых в России. Участники встречи спросили, должна ли молодежь жить вне политики или стоит ли ею уже активно интересоваться. Вице-премьер, в свою очередь, узнал, чем живет детский лагерь, какие здесь бывают активности, как организовано питание и порекомендовал каждому обязательно регулярно заниматься спортом как во время летнего отдыха, так и позже, по возвращению домой.

Во встрече приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко и краевой министр образования Наталья Бондаренко.

Встреча в лагере "Юность". Фото: Иван Дякин

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