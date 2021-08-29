В строительном форуме в Приморье примут участие спикеры из Германии, Италии и Гонконга

Комплексная застройка Фото: Сергей БАЛАНОВ

Приморский строительный форум пройдет в Артеме на территории «Приморского кольца» с 21 по 23 сентября. В нем примут участие как местные участники строительного сообщества, так и представители крупнейших отраслевых национальных объединений.

На этой нееле, 23 августа, в здании правительства Приморского края состоялась пресс-конференция, на которой эксперты обсудили главные темы предстоящей осенней сессии Приморского строительного форума. Речь на этой площадке пойдет о вопросах цифровизации строительной отрасли, индустриального домостроения и комплексной застройки, подготовки кадров и социальной ответственности бизнеса.

Пресс-конференция состоялась 23 августа. Фото: Игорь Новиков

«Часть мероприятий пройдет в онлайн-формате со спикерами из других регионов России, а также Германии, Италии и Гонконга», – сказала генеральный директор ООО «Дальэкспоцентр» Вера Ермилова.

Заместитель министра строительства Приморья Ольга Серебренникова отметила, что по национальному проекту «Жилье и городская среда» перед Правительством края стоят амбициозные задачи по наращиванию объемов строительства – построить более 3 миллионов квадратных метров жилья до 2024 года. А это невозможно без консолидации усилий власти и бизнеса.

«Осенняя сессия форума – это как раз площадка, на которой возможен такой диалог. Она способствует выработке правильных и актуальных решений», – подчеркнула она.

Параллельно развернется 27-я специализированная выставка «Строительство», где будут организованы мастер-классы и презентации для специалистов строительной отрасли, жителей и гостей края.