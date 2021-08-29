Приморские школьники смогут бесплатно посещать кружки и секции по сертификату

С 1 сентября для записи на кружок или секцию сертификат понадобится ребятам во всех муниципалитетах края Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В предстоящем учебном году в Приморье школьники смогут посещать кружки и секции бесплатно по специальному сертификату. С 1 сентября для записи он понадобится ребятам во всех муниципалитетах края. Процесс оформления сертификатов на дополнительное образование уже стартовал, причем для каждого муниципалитета установлен свой номинал, уточнили в Региональном модельном центре Приморского края.

«Сертификат – это не бумажный документ, а электронная запись в реестре, и персональная гарантия государства получения ребенком бесплатного дополнительного образования по его выбору. Сейчас дети и родители – полноценные заказчики, они выбирают, где и по какой программе ребенок будет заниматься. И бюджетные средства с сертификата будут направлены в ту организацию, которую они выберут», – уточнил директор Регионального модельного центра Приморского края Александр Харлан.

Получить сертификат можно на портале «Сетевой город. Образование» и портале 25.pfdo.ru.

Для этого нужно сделать следующее:

- получить логин и пароль от личного кабинета в детском саду или школе,

- в личном кабинете подать заявку на сертификат и получить уникальный номер, закрепленный за ребенком,

- скачать шаблон заявления, заполнить и отнести в уполномоченную организацию (в большинстве муниципалитетов края заявления принимают в школах и детских садах).

После активации сертификата для родителей и детей открываются все возможности портала 25.pfdo.ru. На этом ресурсе создан навигатор, где собраны все доступные в Приморском крае программы дополнительного образования. При помощи логина и пароля, которые указаны в сертификате, можно войти в личный кабинет, найти желаемый кружок или секцию и записаться на обучение. Далее родителей пригласят в образовательную организацию, чтобы завершить запись.

Важно: сертификаты с возможностью оплачивать кружки и секции внедряются только в 17 пилотных муниципалитетах – в Арсеньеве, Артеме, Большом Камне, Владивостоке, Дальнереченске, Лесозаводске, Находке, Партизанске, Спасске-Дальнем и Уссурийске, а также в Анучинском, Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Пограничном, Ханкайском, Хорольском районах и округах. На оставшихся 17 территориях они появятся к следующей осени.

Как уточнила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко, работа по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования ведется в рамках государственной госпрограммы «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы.