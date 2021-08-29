Льготную газовую ипотеку предлагают жителям Приморья

Газификация Приморья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство энергетики и газоснабжения Приморья совместно с АО «Газпромбанк» разрабатывают «Газовую ипотеку» для льготного кредитования граждан на приобретение газового оборудования. Власти региона тем самым рассчитывают сделать подключение к газу как можно более доступным, но важная часть работы - оповещение населения о мерах социальной поддержки.

«Люди должны знать о существующих мерах поддержки, возможности взять «Газовую ипотеку». Необходимо посчитать домовладения до 200 метров к системе газораспределения и за пределами этой зоны. Распределить жителей по социальным категориям», – заявил губернатор Олег Кожемяко.

Всего в крае до 2023 года планируется обеспечить «голубым топливом» более 72 тысяч частных домов в соответствии с госпрограммой «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020–2027 годы. На данный момент от граждан поступило уже более 7 тысяч заявок на подключение к газу. Для удобства, в регионе открыто более 40 отделений приема заявок в 28 населенных пунктах края, проводятся встречи с жителями и подомовой обход.

Напомним, для льготных категорий граждан предусмотрены меры поддержки на приобретение нового оборудования. Семьи с ветеранами Великой Отечественной войны могут установить газовое оборудование бесплатно, а также семьи, чей доход ниже двукратной величины прожиточного минимума. Кроме того, 50%-я скидка предусмотрена семьям, чей доход ниже 56 тысяч рублей.