Девять смертей за короткий период, коронавирус не отступает в Приморье

В Приморье растет число смертей от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новая коронавирусная инфекция продолжает стремительно поражать приморцев. От последствий опасной инфекции в крае скончались еще девять человек – трое умерли накануне и еще шестеро не смогли справиться с болезнью по данным на 28 августа. Всего с начали пандемии COVID-19 унес жизни 1038 человек в Приморье.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирсуом,в минувшие сутки заболели еще 237 приморцев. Общее число заразившихся – 61 820.

Из позитивных новостей – за последние 24 часа вылечиться смогли сразу 292 человека. Всего же выздоровели 55 265 жителей края. На сегодняшний день привились 380 672 пациента.

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