С 1 сентября в Приморье стартует прививочная кампания от гриппа

Прививочная кампания Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Приморье стартует прививочная кампания от гриппа. При этом продолжается и вакцинация от коронавируса. В краевом минзраве рассказали, как сочетаются между собой эти две прививки.

Как сообщила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко, противогриппозную прививку необходимо делать не менее чем через месяц после введения второй дозы препарата от коронавируса (либо первого укола «Спутник Лайт»). Временной промежуток необходим, чтобы иммунная система успела выработать антитела к возбудителю. Получается, если первую дозу «Спутником V» или «ЭпиВакКороной» приморец поставит, например,1 сентября, то прививку от гриппа он может сделать только начиная с 22 октября.

Но привиться и от гриппа, и от коронавируса важно. Потому что заболеть можно и тем и другим одновременно, и такой коктейль вирусов может дать самые серьезные осложнения. В прошлом году больших проблем удалось избежать именно благодаря массовой вакцинации от гриппа, когда специальные палатки развернули буквально по всему Владивостоку. Мероприятия проводятся в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

«В прошлом году мы довольно успешно прошли прививочную кампанию против гриппа. В этом году ставим такие же амбициозные цели. Для иммунной прослойки нам необходимо привить не менее 60% населения. К сожалению, по прогнозам, случаи гриппа будут и возможен сезонный эпидподъем заболеваемости. Если мы будем оказывать медпомощь в условиях высокого роста заболеваемости коронавирусом и одновременно будет много больных гриппом, нам будет крайне сложно, поскольку потоки этих больных требуется разделять. Снова придется перепрофилировать медучреждения, создавая новые отделения и разворачивая допкойки. Избежать этого поможет только вакцинация», – отметила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.