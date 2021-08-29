Школу искусств в Спасске-Дальнем отремонтируют досрочно

Ремонт здания Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Приморье продолжается реализация государственной программы «Развитие культуры Приморского края» на 2020-2027 годы. Так в Спасске-Дальнем на 90% завершена реконструкция детской школы искусств. Сдача объекта запланирована на начало сентября.

На данный момент полностью готов второй этаж, мелкие задачи остались на первом и третьем этажах. Нужно обустроить дверные проходы, установить плинтусы, в подвале уложить напольную плитку и покрасить стены.

По контракту, срок окончания работ - 1 октября, однако, как уточнили в министерстве культуры и архивного дела Приморского края, строители работают с опережением графика и закончат объект досрочно.

«Когда дети приходят в красивую школу, уютный класс, желание творить увеличивается. Отремонтированная школа искусств с комфортной атмосферой, современными техническими и инфраструктурными возможностями поможет ученикам проявить себя и раскрыть свои способности», – отметила заместитель председателя Правительства – министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.