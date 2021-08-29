Приморский край поддержал развитие семейных ферм грантами

Приморские фермеры Фото: Сергей БАЛАНОВ

Еще пять семейных ферм появятся в Приморском крае благодаря государственной поддержке. Сельхозпроизводители могут получить до 30 миллионов рублей на развитие проектов в области животноводства и растениеводства.

Фермеры Приморья получили в этом году пять грантов на сумму 142 миллиона рублей. Помощь осуществляется в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Чаще всего речь идет о развитии молочного животноводства, но деньги выделяются на самые разные нужды. Например, фермер из Дальнереченского района Анатолий Панченко получил грант на строительство новой молочной фермы, покупку техники и 35 высокопродуктивных коров из Новосибирска. Эдгар Акопян из Чугуевского района при помощи гранта приобретает кормозаготовительную технику для молочного стада, которое на данный момент насчитывает более 200 коров. А Елена Еременко построит новый современный коровник в Партизанском районе.

Грант «Семейная ферма» на сумму до 30 миллионов рублей можно получить на проекты как в области животноводства, так и растениеводства.

Так, Вячеслав Барановский в Кировском районе будет наращивать благодаря новой технике производство сои и зерновых культур, увеличивать площадь пашни на 1800 гектаров. Дмитрий Никифоров из Октябрьского муниципального округа на средства гранта приобретет технику для развития овощеводства и увеличения объемов зерновых.

«Государственная поддержка призвана помочь фермеру вывести хозяйство на новый уровень, увеличить объемы производства и создать новые рабочие места на сельских территориях края», – подчеркнул министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц.

Поддержка семейных ферм в Приморском крае ведется с 2012 года, и с тех пор выдано уже 58 грантов. Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, претендующее на грант хозяйство должно проработать не менее года, обладать собственными ресурсами и выпускать сельскохозяйственную продукцию, а также быть готовым к вложению собственных средств - 30% от стоимости проекта. Следующий отбор проектов состоится весной 2022 года.