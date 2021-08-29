Спортзалы школ в Приморье ремонтируют, чтобы открыть не только для школьников

Спортзалы в приморских сельских школах ремонтируют Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

К новому учебному году в приморских школах готовят не только кабинеты, но и спортзалы. Благодаря госпрограмме «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы в этом году в еще 10 сельских школах уроки физкультуры будут проходить на ура.

Планка задается высокая. Спортзалы ремонтируют так, чтобы в них можно было проводить спортивные соревнования минимум районного уровня.

В этом году ремонт пришел в школы в Михайловском, Черниговском, Кавалеровском и Надеждинском районах, Дальнегорском, Тернейском, Октябрьском, Ханкайском, Пограничном и Хорольском округах. На него выделили почти 27,2 миллиона рублей.

«Нельзя представить полноценное развитие школьников без занятий физкультурой. Однако едва ли возможно эффективно тренироваться в залах, не видевших десятки лет ремонта. Обновленные спортивные залы сельских школ будут доступны не только учащимся, но и местным жителям. Очень важно, чтобы каждый из них стал не просто еще помещением образовательного учреждения, а настоящим центром для сбора людей по интересам, помогал мотивировать молодежь к здоровому образу жизни и регулярным занятиям физкультурой и спортом, способствовал появлению новых спортивных клубов», – рассказала министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

В отремонтированных спортзалах появится и новый спортинвентарь.