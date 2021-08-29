Более 1000 педагогов и чиновников от образования собрал в Приморье педагогический форум

Особое внимание было уделено педагогам, занимающимся обучением по таким предметам как химия, биология и физика Фото: Михаил ФРОЛОВ

Региональный педагогический форум в этом году проходил под девизом «Образование Приморья 2030: территория равных возможностей» на нескольких площадках сразу в трех городах и собрал за четыре дня более 1000 педагогов и сотрудников органов власти. Мероприятия проходили благодаря государственной госпрограмме «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы.

Основой форума стали тематические круглые столы, мастер-классы и образовательные площадки, где рассматривали разные темы – от дополнительного образования детей до методической поддержки и наставничества для самих педагогов. А в рамках пленарного заседания победителей и призеров региональных этапов Всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Учитель года» и «Воспитатель года» поздравил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. А министр образования Приморского края Наталья Бондаренко дала напутствие собравшимся на форуме учителям.

«Уважаемые коллеги, вы, как никто другой, влияете на то, как меняется маленький человек. Если вы понимаете, какое счастье вам даровано, ведь вам доверяют самое дорогое – детей, то чувствуете особое удовольствие, приходя в школу 1 сентября. Я желаю, чтобы эта радость, это праздничное настроение сохранилось у вас на весь учебный год и было с вами всю последующую педагогическую деятельность. Я твердо верю, что все в наших руках», – заявила Наталья Бондаренко.

Завершающий этап форума состоится 24 сентября в Артеме. Именно там состоится работа площадки «Территория детства», куда приглашаются руководители и педагоги дошкольных организаций Приморского края.

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