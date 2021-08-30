За прошедшую неделю коварный COVID-19 унес жизни 28 приморцев

Региональный оперштаб опубликовал данные на 30 августа Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус продолжает хозяйничать в Приморье. Региональный оперативный штаб предоставил актуальную информацию на 30 августа. За последние сутки заразились 235 человек. За всю прошедшую неделю заболели 1 675 приморцев. С начала же пандемии в крае зафиксировано 62 055 случаев заражения.

За прошедшие сутки выздороветь смогли 96 человек. За неделю справились с ковидом 1 512 заболевших. Всего болезнь победил 55 361 житель края.

К сожалению, еще четыре приморца скончались от коронавируса за одни сутки, и 28 – за прошедшую неделю. Всего от него погибли 1 042 заболевших.

В Приморье продолжается вакцинация населения. В крае хотя бы одним компонентом привито 380 899 человек.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14