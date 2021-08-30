Власти закрывают небо Владивостока

Запрет коснется всех воздушных судов
Фото: Дарья НАУМЕЦ
Совсем скоро начнется Восточный экономический форум, в этом году он пройдет со 2 по 4 сентября. Из-за приближения ВЭФ будет закрыто воздушное пространство над Владивостоком. Об этом информирует правительство Приморского края.
Запрет на использование «неба» для всех видов воздушных судов начинается 1 сентября, ограничения будут действовать до 4 сентября.
– Исключение составят только обеспечивающие безопасность, следующие по центральному расписанию и чартерные самолеты и вертолеты, доставляющие участников ВЭФ, а также согласованные с ФСО России, – подчеркнули в пресс-службе правительства.
Напомним, «Комсомолка» уже писала, что в этот же период будет ограничено движение катеров и судов в акваториях бухт Аякс, Парис, Новик. А 2 сентября с 14:00 и до 19:00 нельзя будет проходить по проливу Босфор Восточный и близлежащих акваториях, кроме того, будет ограничен проход возле полуострова Шкота от Токаревского маяка до мыса Бурный.
В обозначенные дни на трассе проезда спецкортежей во Владивостоке запрещено передвигаться и парковаться крупногабаритным машинам с опасными грузами.
Есть и иные ограничения. Так, с 30 августа по 4 сентября запрещено парковаться и въезжать на остров Русский крупногабаритному транспорту с опасными грузами. Допуск возможен только по спецпропуску и только ночью с 23:00 до 7:00.
Также на трассах Русского острова запрещено парковаться, оставлять машину можно только на обустроенных парковках. В эти же дни запрещены все дорожные и земляные работы.
С 1 по 5 сентября вводятся ограничение на охоту на территории Артемовского городского округа, Надеждинского, Хасанского и Шкотовского муниципальных районов.
Также с 30 августа по 4 сентября территория кампуса ДВФУ закрыта для горожан. Закроет свои двери и Приморский океанариум. «КП – Владивосток» уже писала об этом.
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