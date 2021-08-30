В Приморье ищут человека, который пропал 30 лет назад

Фото: instagram.com/hd_vladivostok

Человека на фото зовут Абдулхаликов Нурмагомед Хизриевич. Он родился в 1969 году. В 1988 году приехал на службу в Приморский край, в поселок Шкотово. После он решил не возвращаться домой, а остаться там работать. Некоторое время писал родным, но затем по непонятным причинам связь прекратилась. Родственники неоднократно пытались связаться с ними, но все бесполезно. Теперь они надеются на силу социальных сетей.

Мать Нурмагомеда до последнего времени вздрагивала от стука в ворота, думая, что это сын вернулся домой. Но так и не дожила. Сейчас поисками занимаются родной брат и племянники. Они верят, что он найдется и семья снова сможет быть вместе.

«Дядя Нурик если ты видишь это сообщение дай, пожалуйста, знать о себе, просто что ты жив, все ли у тебя хорошо, мы уже который раз ищем тебя всеми путями» - пишет в соцсетях одна из племянниц Нурмагомеда.

Опубликованному фото уже 30 лет, но, к сожалению, это единственное, которое сохранилось у семьи Нурмагомед. И некоторые воспоминания, например, о том, что друзья между собой называли его Абдула. Возможно, кто-то узнает в нем своего знакомого, вспомнит либо даст хоть какую-то информацию о его судьбе. Ваша весточка может стать спасательным кругом для целой семьи.