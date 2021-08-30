Школы Владивостока перепрофилируют

Мэрия рассказала, в каких школах какие профили будут сделаны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Школы Владивостока переходят на новый формат обучения, официально он называется федеральный государственный образовательный стандарт. Его суть заключается в углубленном и более активном изучении предметов по одному из направлений. В этом году появятся естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический и технологический профили, а также останутся универсальные классы. Подробнее о нововведении рассказали в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования.

Профильные 10-е классы откроют в 71-ой школе, в одном учреждении может быть несколько направлений. Руководители учебных заведений ориентировались на сферы будущих профессий старшеклассников, их предпочтения. Для этого в конце прошлого учебного года школьники и их родители прошли опрос.

– Стандарт среднего общего образования дает возможность выбора трех-четырех предметов для изучения на углубленном уровне. Универсальный профиль нужен старшеклассникам, которые не определились с выбором обычного профиля или выбор которых не вписывается в рамки обычных профилей, – рассказала и.о. руководителя управления по работе с муниципальными учреждениями образования Наталья Птахова.

Естественно-научный профиль появится в пяти школах: №№ 9, 17, 23, 57, гимназия №1, лицей № 41.

Социально-экономический профиль – в 11: №№ 5, 6, 19, 22, 32, 46, 52, 53, 69, 73, гимназия №№ 1,2.

Гуманитарный профиль организуют в 13 школах: №№ 2, 9, 18, 38, 42, 51, 58, 60, 63, 73, 82, 83, гимназия № 1,2.

Технологический профиль станет базовым для 11 школ: №№ 23, 33, 47, 57, 63, 74, 79, 83, гимназия № 1, лицей № 41, МАОУ Лицей «Технический».

Также универсальный профиль с углубленным изучением отдельных предметов будет реализован в 31 школе: №№ 7, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 25, 26, 33, 35, 48, 51, 56, 57, 62, 63, 66, 67, 70, 72, 74, 76, 77, 80, 81, гимназия № 2, лицеи №№ 3,41, ЦО № 28.

Универсальный профиль без предметов для углубленного изучения будет в 23 школах: №№16, 18, 21, 25, 27, 29, 37, 39, 40, 44, 45, 47, 50, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 78.

При этом специалисты мэрии заметили, что 22 школы имеют лабораторное оборудование для кабинетов естественно-научного цикла. Это следующие учреждения: №№ 9,17, 22, 23, 26, 27, 46, 48, 50, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 79, 80, 82, лицей № 41, гимназии №№ 1, 2.

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