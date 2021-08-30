Во Владивостоке расчистят от мусора важные участки под мостами

Участки под мостами расчистят от мусора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работа по благоустройству Владивостока не прекращается ни на день. Помимо ежедневной уборки улиц в городе продолжается ликвидация стихийных свалок, а также началась расчистка от мусора участков под мостами и прилегающих к ним территориям. Для этого управление дорог и благоустройство администрации города заключило контракт с подрядчиком, который уже приступил к работам. В список попали больше 30 адресов в разных районах столицы Приморья.

– В полномочия муниципалитета входит расчистка подмостовых пространств, а также вывоз мусора и ликвидация свалок на берегах. Последние работы регулярно проводят бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий», а для расчистки участков рек под мостами мы привлекаем подрядчиков. Русла рек на других участках очищаются силами министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды правительства Приморского края, – рассказали подробности специалисты городского управления дорог и благоустройства.

Контракт на уборку и вывоз мусора с подмостовых пространств русел рек и близлежащей территории получил ИП Чикалов Д.Ю. Подрядчик уже отправил бригады на объекты, по условиям контракта все работы должны завершиться до конца сентября. Работа предстоит масштабная, специалистам нужно расчистить территорию под мостами по следующим адресам (адресная привязка мостовых сооружений):

Яблоневая, 104 – Изюбриевая, 17; Курчатова, 2; Шевченко, 39д; переулок Рыбацкий, 60в; Зеленая, 62а; Спортивная, 5; Сахалинская, 1в стр. 3; Волжская, 1 стр. 15; Шевченко, 15в; Руднева, 13; Лянчихинская, 3; Фадеева, 2; Шкотовская, 16; Маковского, 78, 80а; Курчатова, 14; Лесная, 54; Некрасовская, 59 – проспект 100-летия Владивостока, 33; Фадеева, 14в; Верещагина, 4а; Верещагина, 14, 22; Шишкина, 57; мост через трассу Седанка – Патрокл (в районе Майора Филипова); развязка на трассе Седанка – Патрокл (спуск в микрорайон Снеговая Падь); мост через трассу Седанка – Патрокл (в районе улицы Дальней); пересечение трассы Седанка – Патрокл и дороги Дальхимпром – Горностай; Фадеева, 53 стр. 2; Космонавтов, 21; Космонавтов, 13; Басаргина, 4; Басаргина, 42в; Аренского, 2; Разина, 17; проспект 100-летия Владивостока, 74в.

Стоит отметить, что уборку контролируют специалисты администрации Владивостока. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», ежедневно на улицах города трудятся десятки рабочих, которые наводят порядок. И речь идет не только о расчистке пешеходных зон и прилегающих к ним территорий, но и о вывозе старых покрышек и сломанных веток, санитарной обработке деревьев, озеленении и многих других работах, которые помогают сделать родной город лучше.

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