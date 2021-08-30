Два приморца умерли на рабочих местах

К сожалению, прибытие скорой уже ничего не могло изменить Фото: Олег УКЛАДОВ

Две трагических смерти произошли в Приморье на рабочих местах. Оба происшествия случились на прошлой неделе, информирует Федерация профсоюзов Приморского края.

Так, в 66-летнему водителю филиала АО «Ленгидропроект» – «Комплексной изыскательской экспедиции» стало плохо прямо за рулем. Житель Партизанска умер до приезда скорой.

Еще один смертельный выход на работу произошел на Лесозаводском филиале КГУП «Примтеплоэнерго». Предположительно инфаркт подкосил 50-летнего машиниста внутреннего сгорания.

Обе ситуации стали причиной проверок, в которых участвуют представители ФППК.

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