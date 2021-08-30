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Владивосток30 августа 2021 11:34

Масштабный ремонт дороги завершился в районе «Дальпресса» во Владивостоке

Специалисты уложили 600 тонн нового асфальта и заменили на участке просевшие люки инженерных сетей
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Дорогу в районе «Дальпресса» комплексно отремонтировали. Фото: МБУ «Содержание городских территорий».

Дорогу в районе «Дальпресса» комплексно отремонтировали. Фото: МБУ «Содержание городских территорий».

В выходные бригада муниципального предприятия администрации Владивостока «Содержание городских территорий» закончила с масштабным ремонтом дороги в районе остановки общественного транспорта «Дальпресс». Специалисты заменили плиты перекрытия, установили новые люки и решетки ливневой канализации, а после уложили 600 тонн нового асфальта.

Рабочие трудились даже ночью, чтобы ускорить процесс. Фото МБУ «Содержание городских территорий».

Рабочие трудились даже ночью, чтобы ускорить процесс. Фото МБУ «Содержание городских территорий».

Напомним, комплексный ремонт ранее стартовал и от дома № 135 на Океанском проспекте до кольца Первой Речки. Также специалисты привели в порядок дорогу на проспекте Красного Знамени, 104 - 96. Здесь не только выровняли проезд, но и укрепили само основание. Помимо этого дорожники закончили работы на Верхнепортовой, 78, Калинина, 279, на участке в районе съезда с Окатовой на Олега Кошевого, на Днепровской, Гоголя, Колесника, Ильичева, Вострецова, Южно-Уральской, Давыдова, Печорской, объездной трассе Седанка – Патрокл, на проспектах 100-летия Владивостока, Острякова, а также по другим адресам.

Новый асфальт в этом году появится и на 30 улицах, где ведут комплексные работы. На большинстве участков ремонт уже на стадии завершения. Кстати, семь улиц в городе комплексно отремонтировали благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». «КП-Владивосток» подробно рассказывала о ходе работ . Во Владивостоке есть ряд адресов, где ремонт запланирован на сентябрь. Он начнется после Восточного экономического форума на время которого действует режим технологической тишины.

Также стоит добавить, что в этом году составлен дополнительный список поврежденных участков дорог, где требуется восстановительный ремонт. В числе таких оказались больше 70 адресов. Для устранения ям и выбоин администрация города привлекает подрядные организации.

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