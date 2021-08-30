Масштабный ремонт дороги завершился в районе «Дальпресса» во Владивостоке

Дорогу в районе «Дальпресса» комплексно отремонтировали. Фото: МБУ «Содержание городских территорий».

В выходные бригада муниципального предприятия администрации Владивостока «Содержание городских территорий» закончила с масштабным ремонтом дороги в районе остановки общественного транспорта «Дальпресс». Специалисты заменили плиты перекрытия, установили новые люки и решетки ливневой канализации, а после уложили 600 тонн нового асфальта.

Рабочие трудились даже ночью, чтобы ускорить процесс. Фото МБУ «Содержание городских территорий».

Напомним, комплексный ремонт ранее стартовал и от дома № 135 на Океанском проспекте до кольца Первой Речки. Также специалисты привели в порядок дорогу на проспекте Красного Знамени, 104 - 96. Здесь не только выровняли проезд, но и укрепили само основание. Помимо этого дорожники закончили работы на Верхнепортовой, 78, Калинина, 279, на участке в районе съезда с Окатовой на Олега Кошевого, на Днепровской, Гоголя, Колесника, Ильичева, Вострецова, Южно-Уральской, Давыдова, Печорской, объездной трассе Седанка – Патрокл, на проспектах 100-летия Владивостока, Острякова, а также по другим адресам.

Новый асфальт в этом году появится и на 30 улицах, где ведут комплексные работы. На большинстве участков ремонт уже на стадии завершения. Кстати, семь улиц в городе комплексно отремонтировали благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». «КП-Владивосток» подробно рассказывала о ходе работ . Во Владивостоке есть ряд адресов, где ремонт запланирован на сентябрь. Он начнется после Восточного экономического форума на время которого действует режим технологической тишины.

Также стоит добавить, что в этом году составлен дополнительный список поврежденных участков дорог, где требуется восстановительный ремонт. В числе таких оказались больше 70 адресов. Для устранения ям и выбоин администрация города привлекает подрядные организации.

ПО ТЕМЕ

Своими глазами: как во Владивостоке делают дороги качественнее и безопаснее

В этом году капремонт по программе БКД пришёл на семь улиц (фото)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14