Электронная ярмарка заработала в Приморье

На площадке продают мясо, молоко, мед и много другое Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Новый формат ярмарок появился в Приморье. Теперь купить мясные и молочные продукты, фрукты и овощи, мед и другие продукты можно на электронной ярмарке farmer112.ru. Продукция также идет от производителя, просто через интернет. Уже сейчас в системе более 1,5 тысячи фермеров и дачников из 466 городов и населенных пунктов края.

Принцип простой: заходишь на сайт, находишь Приморский край, потом или локацию, или сразу интересующий продукт. Потом кликаешь на то, что приглянулось, находишь номер и звонишь производителю, чтобы договориться о своем приезде.

Таким образом, фермеры смогут продать излишки продукции, а жителям и гостям Приморья – купить ее по удобной для них цене.

Скоро уже начнут принимать заявки на следующий год, предположительно, ассортимент дополнят консервированной продукцией.

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