Во Владивостоке введен запрет о парковке на острове Русский

И это далеко не все ограничения Фото: Архив "КП"

Во Владивостоке введен запрет на парковку на острове Русский. На всех трассах острова нельзя будет припарковаться с 2 по 4 сентября. Ограничение касается все типы и виды автомобилей.

Помимо запрета парковаться, с 30 августа запретили передвижение по острову большегрузов и других машин, перевозящих опасный груз. Они смогут заехать на остров только при одном условии: по предъявлению спецпропуска и только в ночное время. И это далеко не все ограничения.

Так, с 1 сентября по 4 сентября запрещен выход в море судам. В море разрешено выходить только паромам, медицинским судам и непосредственно участникам форума.

Со 2 по 4 сентября над Владивостоком запретили пролетать на всем воздушном виде транспорта. Исключение составят спец. службы и участники форума.

Также во время Восточного экономического форума, который проводится уже четвертый раз, вступит запрет на посещение набережной во Владивостоке. Она будет доступна только для участников международного мероприятия.

Охотничий сезон тоже будет перенесен, пока столица Приморского края будет принимать гостей.

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